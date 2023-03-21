Булыкин – о чемпионской гонке: есть куча примеров, когда 8-9 баллов лидерства были растрачены к последнему туру

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Экс-игрок "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением с Rusfootball.info об интриге в чемпионате страны.
Фото: ТАСС
- Возвращается ли в наш чемпионат интрига после поражения "Зенита" в минувшем туре?

- Ну, есть куча примеров, когда 8-9 баллов лидерства были растрачены к последнему туру. Поэтому здесь я тоже не исключу, что все может быть. Но для этого должны постараться "Спартак", ЦСКА... Но "Спартак" "Оренбургу" проигрывает. Что ждать? "Зенит" проигрывает, а никто подобраться не может. Единственное, что "Ростов" пока проводит свой самый фартовый сезон, но фарт может закончиться. Ведь здесь нужна стабильность. Мы помним, что в прошлом сезоне у "Динамо" было желание состязаться с "Зенитом", но фарт закончился, и не хватило опыта и "физики". Поэтому, чтобы соревноваться в чемпионской гонке, нужно чтобы у команды все было.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Булыкин Зенит Ростов Спартак
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