Агент Изидора: не знаю, вернется ли Вильсон после перерыва на матчи сборных

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Эммануэль Лакруа, агент нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
– Вильсон чувствует себя лучше, но не знаю, вернется ли он после перерыва на матчи сборных, – цитирует агента "РБ Спорт".

Под занавес январского трансферного окна Изидор мог перейти из "Локомотива" в "Лион". Стороны согласовали все условия сделки, однако трансфер сорвался из-за того, что 22-летний француз провалил медицинское обследование перед подписанием контракта.

Из-за выявленной травмы Изидор не провел в 2023 году ни одного официального матча в составе "железнодорожников". После паузы на матчи национальных сборных команда Михаила Галактионова 1 апреля сыграет в Нижнем Новгороде против "Пари НН".


Локомотив Изидор
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