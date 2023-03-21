– Вильсон чувствует себя лучше, но не знаю, вернется ли он после перерыва на матчи сборных, – цитирует агента "РБ Спорт".
Под занавес январского трансферного окна Изидор мог перейти из "Локомотива" в "Лион". Стороны согласовали все условия сделки, однако трансфер сорвался из-за того, что 22-летний француз провалил медицинское обследование перед подписанием контракта.
Из-за выявленной травмы Изидор не провел в 2023 году ни одного официального матча в составе "железнодорожников". После паузы на матчи национальных сборных команда Михаила Галактионова 1 апреля сыграет в Нижнем Новгороде против "Пари НН".
Агент Изидора: не знаю, вернется ли Вильсон после перерыва на матчи сборных
Эммануэль Лакруа, агент нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"