- Хорхе переживает, что в последних матчах мало играл за ЦСКА. Он хочет приносить пользу команды и готов бороться за свой шанс, - приводит комментарий Родригеса Metaratings.ru.
Атакующий хавбек из Колумбии Хорхе Карраскаль в осенней части сезона был безоговорочным игроком основы ЦСКА. Футболист провел 18 встреч за коллектив из Москвы, в которых ему удалось отметиться 5 точными попаданиями, а также 6 голевыми пасами. Этой весной игрок проводит не так много времени в составе. За 4 поединка колумбиец провел на поле 250 игровых минут и не смог отметиться какими-либо голевыми действиями. В последних трех матча Хорхе вышел на 9 минут в матче 19-го тура против "Крыльев Советов" (4:0), на 1 минуту с самарцами в Кубке России, и остался на скамейке запасных в матче 20-го тура российского первенства против "Зенита" (1:0).
Агент: Карраскаль переживает, что в последних матчах мало играл за ЦСКА, он хочет приносить пользу
Агент колумбийского футболиста ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес поделился информацией об эмоциональном состоянии игрока.
Фото: "СЭ"