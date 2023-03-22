Шмаров: будем считать, что интрига в борьбе за титул чемпиона России сохраняется

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Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров прокомментировал текущую ситуацию в чемпионате России.
Фото: AFP
- Сохраняется ли интрига в борьбе за титул после поражения "Зенита" от ЦСКА? Давайте будем считать, что да (смеется). Впереди еще 10 туров, посмотрим, - передает слова Шмарова "РБ Спорт".

По итогам 20 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит", проигравший на выезде московскому ЦСКА (0:1), возглавляет турнирную таблицу с 48 набранными очками. На вторую строчку поднялся "Ростов", который победил на выезде "Химки" со счетом 1:0. На третью позицию переместился "Спартак", потерпевший гостевое поражение от "Оренбурга".

«Спартак» прекратил чемпионскую гонку, ЦСКА вернул в нее «Зенит» – но в игре еще и «Ростов»! Возвращение интриги в РПЛ?


Зенит Ростов Спартак ЦСКА Шмаров
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Шмаров: будем считать, что интрига в борьбе за титул чемпиона России сохраняется