- Сохраняется ли интрига в борьбе за титул после поражения "Зенита" от ЦСКА? Давайте будем считать, что да (смеется). Впереди еще 10 туров, посмотрим, - передает слова Шмарова "РБ Спорт".
По итогам 20 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит", проигравший на выезде московскому ЦСКА (0:1), возглавляет турнирную таблицу с 48 набранными очками. На вторую строчку поднялся "Ростов", который победил на выезде "Химки" со счетом 1:0. На третью позицию переместился "Спартак", потерпевший гостевое поражение от "Оренбурга".
«Спартак» прекратил чемпионскую гонку, ЦСКА вернул в нее «Зенит» – но в игре еще и «Ростов»! Возвращение интриги в РПЛ?
Шмаров: будем считать, что интрига в борьбе за титул чемпиона России сохраняется
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров прокомментировал текущую ситуацию в чемпионате России.
Фото: AFP