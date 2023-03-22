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Защитник ЦСКА Дивеев выбыл на месяц из-за травмы

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Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев пропустит около месяца из-за травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. Напомним, 23-летний футболист впервые вышел в стартовом составе "армейцев" в матче РПЛ, вернувшись спустя полгода после серьезной травмы. Дивеев получил повреждение в первом тайме матча 20-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит". Он схватился за бок и лег на газон, попросив замену. На 34-й минуте его заменил Кирилл Набабкин.

По результатам МРТ у Игоря Дивеева диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота.

Из-за всяческих повреждений в текущем сезоне 23-летний Дивеев пропустил 16 матчей "армейцев". Всего в этом сезоне защитник провел 14 встреч, отличившись одним забитым голом и одной результативной передачей.


ЦСКА Дивеев Сборная России
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