Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. Напомним, 23-летний футболист впервые вышел в стартовом составе "армейцев" в матче РПЛ, вернувшись спустя полгода после серьезной травмы. Дивеев получил повреждение в первом тайме матча 20-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит". Он схватился за бок и лег на газон, попросив замену. На 34-й минуте его заменил Кирилл Набабкин.
По результатам МРТ у Игоря Дивеева диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота.
Из-за всяческих повреждений в текущем сезоне 23-летний Дивеев пропустил 16 матчей "армейцев". Всего в этом сезоне защитник провел 14 встреч, отличившись одним забитым голом и одной результативной передачей.
Защитник ЦСКА Дивеев выбыл на месяц из-за травмы
Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев пропустит около месяца из-за травмы.
Фото: ПФК ЦСКА