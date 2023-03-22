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Дьяков: техническая победа не поможет "Торпедо", вылетят на 200 процентов

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Экс-игрок "Ростова" Виталий Дьяков поделился своими соображениями по поводу перспектив "Торпедо" остаться в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- "Торпедо" сейчас уже ничего не поможет. Вылетят даже не на 100, а на 200 процентов. Я не думаю, что команда в оставшихся матчах сможет набрать необходимое количество очков, - приводит мнение Дьякова "Чемпионат".

"Торпедо" сегодня, по решению КДК, получило технические три очка в поединке против "Пари НН" (3:0). Сама встреча завершилась вничью. Для москвичей эта всего 2-я победа в российском первенстве. Также в активе клуба 5 ничьих. Теперь на счету московского коллектива 10 очков после 20 встреч. Автозаводцы по-прежнему находятся на 16-й строчке. "Торпедо" отстает от "Факела", который располагается на 14-й строчке, на 7 баллов. Отставание же от 12-го места, которое занимают "Крылья Советов", составляет 8 очков. В 21-м туре "Торпедо" сыграет в гостях против "Ростова". В розыгрыше еще 30 очков.


Дьяков Торпедо
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