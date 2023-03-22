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Тикнизян: для "Локомотива" каждая игра весной – это финал, у нас нет права на ошибку

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Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян поделился мыслями по поводу выступления команды в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Да, мы одержали три победы в чемпионате, но этого очень мало, чтобы рассуждать о полном возвращении "Локомотива". Для нас каждая игра весной – это финал, у нас нет права на ошибку. Ещё не время говорить, что мы начали хорошо. Все итоги будем подводить в июне, когда завершим сезон, - приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

"Локомотив" успешно начал весеннюю часть российского первенства, одержав три победы в трех матчах. Команда Михаила Галактионова обыграла благодаря хет-трику Артема Дзюбы "Ростов" (3:1), оставшись вдевятером оказалась сильнее "Ахмата" (1:0), а также сумела перевернуться игру с "Краснодаром" (3:2), проигрывая после первой половины встречи 0:2. Благодаря этим победа коллектив из Москвы набрал 22 очка и поднялся на 11-ю строчку.23-летний армянин Наир Тикнизян, играющий на позиции левого защитника, в этом сезоне провел за столичный клуб 28 игр, в которых сумел 1 раз поразить ворота соперников, а также 5 раз ассистировать партнерам.


Локомотив Тикнизян
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