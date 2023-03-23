– Впервые слышу. Тренер готовит команду к игре с "Локомотивом". На 25 марта запланирована [товарищеская] игра с "Химиком", – приводит ответ Кудряшова "СЭ".
Сегодня в СМИ появились слухи о том, что руководство "Пари Нижний Новгород" рассматривает вариант с увольнением нового главного тренера команды Артема Горлова. Отмечалось, что поволжский клуб уже приступил к поиску подходящей кандидатуры на замену молодому специалисту. 35-летний Горлов возглавил команду в конце декабря. Однако рестарт сезона у "Пари НН" под его руководством не задался. Клуб вылетел из Кубка России, а также потерпел три поражения в чемпионате России.
Неудачное возобновление сезона привело к тому, что "Пари Нижний Новгород" опустился в зону стыковых матчей. После технического поражения от "Торпедо" (0:3) за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова на счету клуба осталось 19 очков. Этот результат позволяет клубу занимать 13-е место в таблице РПЛ.
Напомним, чтобы принять предложение о работе в "Пари НН" Горлов самостоятельно выкупил свой контракт у красноярского "Енисея".
Спортивный директор "Пари НН" Кудряшов – о возможном увольнении Горлова: впервые слышу
Спортивный директор "Пари Нижний Новгород" Игорь Кудряшов опроверг информацию о том, что главный тренер команды Артем Горлов близок к увольнению из клуба.
Фото: ФК "Пари НН"