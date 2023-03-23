- А за сериал я особо ничего не получил. Дали, конечно, какие-то деньги, но так — в магазин один раз сходить. В какой? В обычный продуктовый.
Андрей Мостовой принял участие в съемках российского сериала "Содержанки". По сюжету ленты полузащитник санкт-петербургского "Зенита" играет самого себя. В текущем сезоне Мостовой сыграл за сине-бело-голубых 27 матчей во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Источник: Sport24
Мостовой - о съемках в сериале: дали, конечно, какие-то деньги, но так — в магазин один раз сходить. В продуктовый
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о гонораре за съемки в российском сериале.
ФК "Зенит"