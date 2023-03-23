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Клаудиньо: я русский! Я уже использовал свой российский паспорт

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Хавбек "Зенита" Клаудиньо высказался по поводу получения российского паспорта.
Фото: ФК "Зенит"
- Тогда после матча мы вместе с Малкомом показывали российский паспорт. Просто снимали только его. Да, я уже использовал его. Заезжал в Турцию по российскому паспорту. Я русский! – приводит слова, которые Клаудиньо сказал на русском, Sport24.

26-летний атакующий хавбек Клаудиньо пополнил состав "Зенита" летом 2021 года. С того момента игрок поучаствовал 53 встречах за команду с берегов Невы, в которых ему удалось забить 13 голов и столько же раз ассистировать партнерам. В этом сезоне новоиспеченный гражданин России в 22 поединках набрал 3+8 по системе гол плюс пас. Для того, чтобы совершить голевое действие Клаудиньо требуется примерно 513 игровых минут. Сегодня в контрольной игре с "Фенербахче" (2:2) из Турции, футболист своим красивым обводящим ударом помог петербуржцам увезти ничью из Стамбула.


Зенит Клаудиньо
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