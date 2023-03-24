- Я бы очень не хотела, чтобы московский "Спартак" играл, как сборная России в этом матче. Приятно, что лучшим на поле был игрок "Спартака" Антон Зиньковский.
Сборная России не смогла добиться победы над Ираном на выезде, сыграв вничью 1:1. Единственным забитым мячом в составе россиян отметился полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, реализовавший 11-метровый удар. Примечательно, что иранцы также забили свой гол с пенальти. Ничья с Ираном стала для сборной России третьей подряд. Последний раз подопечные Валерия Карпина побеждали в сентябре 2022 года. Тогда россияне обыграли Кыргызстан 2:1.
Источник: Metaratings
Зарема: я бы очень не хотела, чтобы "Спартак" играл, как Россия с Ираном. Понятно, что лучшим на поле был Зиньковский
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила игру сборной России в матче с Ираном.
ФК "Спартак"