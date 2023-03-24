- Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить. Без России мировой спорт не представляет того значения, которое представляет с Россией. Нельзя такую страну, как Россия, взять и проигнорировать, в том числе в спортивном плане, - приводит мнение Митрофанова "РБ Спорт".
Руководством большинства видов спорта принято решение не допускать спортсменом из России в соревнования из-за политических санкций. Это коснулось и футбола. УЕФА и ФИФА с весны 2022 года не разрешают российским сборным всех уровней, а также национальным клубам соревноваться в турнирах, которые проводятся под эгидой этих футбольных организаций. Отметим, что небольшие подвижки в данной вопросе существуют. Российская женская сборная U-16 играет в турнире федерации футбола Южной Азии, который проводится при поддержке ФИФА и УЕФА.
Отметим, что из-за отстранения дружине Валерия Карпина приходится участвовать только в неофициальных спаррингах. Вчера российская сборная играла в Тегеране с Ираном. Команды не выявили победителя в поединке (1:1). Это уже 4-я контрольная игра с весны 2022 года. Также петербуржский "Зенит" находится в контакте с зарубежными клубами и проводит с ними спарринги. В 2022 году петербуржцы играли с "Црвеной Звездой", в в этом году с иранским "Сепаханом" и "Фенербахче".
Генсек РФС Митрофанов: это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мыслями по поводу отстранения России от международных соревнований.
Фото: "Чемпионат"