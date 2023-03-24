Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Болгария
0 - 1 0 1
Черногория2 тайм
П1 75X 7П2 1.12
Швеция
22:45
БельгияНе начат
П1 3.6X 3.35П2 2.14
Франция
22:45
НидерландыНе начат
П1 1.7X 4.1П2 5.2
Молдова
22:45
Фарерские островаНе начат
П1 2.6X 3.05П2 3.1
Сербия
22:45
ЛитваНе начат
П1 1.07X 13П2 30
Австрия
22:45
АзербайджанНе начат
П1 1.24X 6.4П2 12
Чехия
22:45
ПольшаНе начат
П1 2.27X 3.25П2 3.45
Гибралтар
22:45
ГрецияНе начат
П1 35X 12П2 1.07
Реклама лига ставок Сделать ставку

Генсек РФС Митрофанов: это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мыслями по поводу отстранения России от международных соревнований.
Фото: "Чемпионат"
- Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить. Без России мировой спорт не представляет того значения, которое представляет с Россией. Нельзя такую страну, как Россия, взять и проигнорировать, в том числе в спортивном плане, - приводит мнение Митрофанова "РБ Спорт".

Руководством большинства видов спорта принято решение не допускать спортсменом из России в соревнования из-за политических санкций. Это коснулось и футбола. УЕФА и ФИФА с весны 2022 года не разрешают российским сборным всех уровней, а также национальным клубам соревноваться в турнирах, которые проводятся под эгидой этих футбольных организаций. Отметим, что небольшие подвижки в данной вопросе существуют. Российская женская сборная U-16 играет в турнире федерации футбола Южной Азии, который проводится при поддержке ФИФА и УЕФА.

Отметим, что из-за отстранения дружине Валерия Карпина приходится участвовать только в неофициальных спаррингах. Вчера российская сборная играла в Тегеране с Ираном. Команды не выявили победителя в поединке (1:1). Это уже 4-я контрольная игра с весны 2022 года. Также петербуржский "Зенит" находится в контакте с зарубежными клубами и проводит с ними спарринги. В 2022 году петербуржцы играли с "Црвеной Звездой", в в этом году с иранским "Сепаханом" и "Фенербахче".


Митрофанов Сборная России Зенит Ростов Спартак Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хлусевич – о сборной России: у каждого из нас есть мотивация. Мы играем за цвета, за гимн, за герб!
Кан – об увольнении Нагельсманна: после ЧМ "Бавария" играла менее успешно и менее привлекательно
Смолов: я в 36 лет готов закончить, а потом пусть играет Тюкавин
Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: мы не интересуемся Фульхенсио
"Наполи" намерен предложить Спаллетти новый контракт на улучшенных условиях
"Крылья Советов" разгромили сборную Медиалиги в благотворительном матче
Генсек РФС Митрофанов: это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить 1
Павлюченко: Головин не затерялся бы в АПЛ 3
Официально: "Бавария" уволила Нагельсманна, Тухель – новый главный тренер 8
Мостовой: работу Карпина нельзя назвать удовлетворительной. Мы не можем забить гол даже командам из восьмого десятка 3
В Минспорта РФ объяснили низкую посещаемость матчей РПЛ недостаточной работой клубов с болельщиками 6
Официально: сборная Шотландии продлила контракт с главным тренером Кларком до 2026 года
Фабрицио Романо: "Бавария" объявила Нагельсманну об отставке в присутствии агентов
Уткин: был ли Зиньковский единственным светлым пятном? Конечно, был. Только у него крашеные волосы! 1
WhoScored: Месси – лидер Топ-5 лиг Европы по попаданиям в каркас ворот в текущем сезоне