Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Болгария
0 - 1 0 1
ЧерногорияЗавершен
Австрия
3 - 1 3 1
Азербайджан2 тайм
Чехия
3 - 0 3 0
Польша2 тайм
Гибралтар
0 - 3 0 3
Греция2 тайм
Швеция
0 - 2 0 2
Бельгия2 тайм
П1 95X 15П2 1.03
Франция
3 - 0 3 0
Нидерланды2 тайм
Молдова
0 - 1 0 1
Фарерские острова2 тайм
П1 17.5X 4П2 1.34
Сербия
2 - 0 2 0
Литва2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Узбекистан
1 - 0 1 0
БоливияЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент: после "Зенита" у Крицюка были предложения от российский команд, но Станислав не хотел оставаться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Станислава Крицюка Яго Фернандес рассказал о том, мог ли футболист остаться в РПЛ после ухода из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
— Предложения из России после "Зенита"? Да, у нас было несколько предложений от больших российских клубов, названия которых я не могу раскрывать по профессиональным причинам, но Станислав не хотел оставаться в России из?за ухудшения ситуации в стране, в том числе и в вопросах футбола, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.

Российский страж ворот Станислав Крицюк был приобретен "Зенитом" летом 2021 года. Футболист провел за коллектив с берегов Невы 11 встреч, в которых сумел 1 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, при этом пропустив 15 мячей. Из-за полученного повреждения Крицюк пропустил большую часть сезона. С петербуржцами Станислав по итогам сезона 2021/2022 выиграл чемпионский титул (свой первый в карьере), а также сыграл в ЛЧ против "Челси" и "Ювентуса". Летом 2022 года "Зенит" и голкипер договорились о расторжении договора и игрок перебрался в чемпионат Португалии, где в данный момент защищает ворота "Жил Висенте". Отметим, что ранее Крицюк играл в другом российском коллективе – "Краснодаре". За южан россиянин провел 72 матча, в которых пропустил 63 гола и сыграл 33 сухих матча.


Крицюк Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
24 марта
Тукманов – о матче с Ираком: если у нас будет более-менее атакующий состав, наверное, сумеем выиграть эксклюзив
Форвард "Оренбурга" Воробьев: рады, что Личка остался. Он - очень качественный тренер
АПЛ подозревает "Эвертон" в финансовых нарушениях
"Спартак" продает билеты на матч с "Ахматом" за 100 рублей в честь 100 голов Промеса 1
Зидан – приоритетная цель "Реала" на замену Анчелотти. Француз может возглавить клуб в третий раз
На матч "Крыльев Советов" со сборной Медиалиги пришло 3352 зрителя. Это больше, чем было на игре РПЛ с "Ахматом"
Осинькин: Тигиев сам виноват в чем-то, что не реализовался. У него был хороший потенциал 1
Смолов - о словах Кокорина про тюрьму: чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, у меня это чуть-чуть не вяжется 4
Черногория в гостях обыграла Болгарию в матче квалификации Евро-2024
Агент: после "Зенита" у Крицюка были предложения от российский команд, но Станислав не хотел оставаться
Хлусевич – о сборной России: у каждого из нас есть мотивация. Мы играем за цвета, за гимн, за герб! 2
Кан – об увольнении Нагельсманна: после ЧМ "Бавария" играла менее успешно и менее привлекательно 1
Смолов: я в 36 лет готов закончить, а потом пусть играет Тюкавин 1
Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: мы не интересуемся Фульхенсио
"Наполи" намерен предложить Спаллетти новый контракт на улучшенных условиях