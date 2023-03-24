— Предложения из России после "Зенита"? Да, у нас было несколько предложений от больших российских клубов, названия которых я не могу раскрывать по профессиональным причинам, но Станислав не хотел оставаться в России из?за ухудшения ситуации в стране, в том числе и в вопросах футбола, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.
Российский страж ворот Станислав Крицюк был приобретен "Зенитом" летом 2021 года. Футболист провел за коллектив с берегов Невы 11 встреч, в которых сумел 1 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, при этом пропустив 15 мячей. Из-за полученного повреждения Крицюк пропустил большую часть сезона. С петербуржцами Станислав по итогам сезона 2021/2022 выиграл чемпионский титул (свой первый в карьере), а также сыграл в ЛЧ против "Челси" и "Ювентуса". Летом 2022 года "Зенит" и голкипер договорились о расторжении договора и игрок перебрался в чемпионат Португалии, где в данный момент защищает ворота "Жил Висенте". Отметим, что ранее Крицюк играл в другом российском коллективе – "Краснодаре". За южан россиянин провел 72 матча, в которых пропустил 63 гола и сыграл 33 сухих матча.
Агент: после "Зенита" у Крицюка были предложения от российский команд, но Станислав не хотел оставаться
Агент Станислава Крицюка Яго Фернандес рассказал о том, мог ли футболист остаться в РПЛ после ухода из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"