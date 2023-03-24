Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Болгария
0 - 1 0 1
ЧерногорияЗавершен
Австрия
3 - 1 3 1
Азербайджан2 тайм
Чехия
3 - 0 3 0
Польша2 тайм
Гибралтар
0 - 3 0 3
Греция2 тайм
Швеция
0 - 2 0 2
Бельгия2 тайм
П1 95X 15П2 1.03
Франция
3 - 0 3 0
Нидерланды2 тайм
Молдова
0 - 1 0 1
Фарерские острова2 тайм
П1 17.5X 4П2 1.34
Сербия
2 - 0 2 0
Литва2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Узбекистан
1 - 0 1 0
БоливияЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Осинькин: Тигиев сам виноват в чем-то, что не реализовался. У него был хороший потенциал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился своими соображениями по поводу российского футболиста Георгия Тигиева.
Фото: ФК "Спартак"
- Я хорошо знаю Тигиева. Он сам в чем-то виноват, что не реализовался. У него был хороший потенциал. До сих пор по тому, как он двигается, видно, что это футболист, имеющий определенное здоровье, - приводит комментарий Осинькина телеграм-канал Севастиана Терлецкого.

Российский левый защитник Георгий Тигиев играл в РПЛ за "Торпедо", "Анжи" и "Спартак" и "Крылья Советов". В общей сложности футболист провел в 47 встреч в рамках высшего дивизиона российского первенства. Россиянин не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. Зимой 2017 года "Спартак" выиграл конкуренцию у "Зенита" за Тигиева, купив его у "Анжи". Но Георгию не удалось закрепиться в составе коллектива из Москвы (7 игр во всех турнирах). Всего за карьеру защитник провел 128 матчей, в которых отметился 1 голом. Сейчас игрок выступает в Медиалиге. В мае Тигиеву исполнится 28 лет.


Осинькин Крылья Советов Спартак Тигиев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
24 марта
Тукманов – о матче с Ираком: если у нас будет более-менее атакующий состав, наверное, сумеем выиграть эксклюзив
Форвард "Оренбурга" Воробьев: рады, что Личка остался. Он - очень качественный тренер
АПЛ подозревает "Эвертон" в финансовых нарушениях
"Спартак" продает билеты на матч с "Ахматом" за 100 рублей в честь 100 голов Промеса 1
Зидан – приоритетная цель "Реала" на замену Анчелотти. Француз может возглавить клуб в третий раз
На матч "Крыльев Советов" со сборной Медиалиги пришло 3352 зрителя. Это больше, чем было на игре РПЛ с "Ахматом"
Осинькин: Тигиев сам виноват в чем-то, что не реализовался. У него был хороший потенциал 1
Смолов - о словах Кокорина про тюрьму: чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, у меня это чуть-чуть не вяжется 4
Черногория в гостях обыграла Болгарию в матче квалификации Евро-2024
Агент: после "Зенита" у Крицюка были предложения от российский команд, но Станислав не хотел оставаться
Хлусевич – о сборной России: у каждого из нас есть мотивация. Мы играем за цвета, за гимн, за герб! 2
Кан – об увольнении Нагельсманна: после ЧМ "Бавария" играла менее успешно и менее привлекательно 1
Смолов: я в 36 лет готов закончить, а потом пусть играет Тюкавин 1
Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: мы не интересуемся Фульхенсио
"Наполи" намерен предложить Спаллетти новый контракт на улучшенных условиях