- Я хорошо знаю Тигиева. Он сам в чем-то виноват, что не реализовался. У него был хороший потенциал. До сих пор по тому, как он двигается, видно, что это футболист, имеющий определенное здоровье, - приводит комментарий Осинькина телеграм-канал Севастиана Терлецкого.
Российский левый защитник Георгий Тигиев играл в РПЛ за "Торпедо", "Анжи" и "Спартак" и "Крылья Советов". В общей сложности футболист провел в 47 встреч в рамках высшего дивизиона российского первенства. Россиянин не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. Зимой 2017 года "Спартак" выиграл конкуренцию у "Зенита" за Тигиева, купив его у "Анжи". Но Георгию не удалось закрепиться в составе коллектива из Москвы (7 игр во всех турнирах). Всего за карьеру защитник провел 128 матчей, в которых отметился 1 голом. Сейчас игрок выступает в Медиалиге. В мае Тигиеву исполнится 28 лет.
Осинькин: Тигиев сам виноват в чем-то, что не реализовался. У него был хороший потенциал
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился своими соображениями по поводу российского футболиста Георгия Тигиева.
Фото: ФК "Спартак"