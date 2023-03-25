- Сейчас в России около пяти больших талантов. К ним я могу отнести Захаряна, Пиняева, Тюкавина, Сафонова. Эти люди могут играть в Испании, Англии, Германии или Португалии, но сейчас они столкнутся с политическими проблемами.
Примечательно, что Арсен Захарян, Сергей Пиняев, Константин Тюкавин и Матвей Сафонов были вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком в марте. Полузащитником "Динамо" Захаряном интересовались турецкий "Галатасарай" и лондонский "Челси", к Пиняеву из "Локомотива" проявлял интерес "Манчестер Юнайтед".
Источник: Metaratings
Агент: Захарян, Пиняев, Тюкавин и Сафонов - большие таланты, которые могли бы играть в Европе, если бы не политика
Португальский агент Яго Фернандес рассказал, кого из российских футболистов считает большими талантами.
"Матч ТВ"