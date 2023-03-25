- Пугают ли перелеты в страны Азии? Да, да, пугают. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать, но я думаю...
Сборная России продолжает отбывать бессрочную дисквалификацию, наложенную на нее в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА. Напомним, в соответствии с баном, российская национальная команда не имеет права участвовать в официальных международных матчах. Данное обстоятельство вынуждает сборную России играть товарищеские матчи со странами азиатского региона. Россияне уже сыграли с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном. Завтра, 26 марта, состоится игра с Ираком.
Источник: "Известия"
Комличенко: что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать...
Нападающий сборной России Николай Комличенко выступил против возможного перехода РФС в АФК.
"Известия"