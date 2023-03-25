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Аршавин: в матче с Ираком хочу увидеть на поле Пиняева. У него нет перенасыщенности футболом

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, кого хотел бы видеть в составе сборной России на матч с Ираком.
Фото: ФК "Локомотив"
- Пиняева хочу увидеть на поле с Ираком, он ярко стал себя проявлять в "Локомотиве", у него нет перенасыщенности футболом, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Российский полузащитник Сергей Пиняев, перешедший в "Локомотив" этой зимой, вместе с национальной командой готовится к завтрашнему спаррингу с Ираком. Для Сергея этот матч может стать третьим в футболке сборной России. Ране новоиспеченный железнодорожник сыграл 84 минуты с Таджикистаном (0:0) и 14 минут с Узбекистаном (0:0). Пока на счету футболиста нет результативных действий в составе дружины Карпина. В этом сезоне Пиняев в 14 встречах российского первенства набрал 4+2 по системе гол плюс пас, выступая за "Крылья Советов" и "Локомотив".


Пиняев Аршавин Сборная России
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