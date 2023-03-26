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Камоцци – о Пиняеве: его качество и талант очевидны, но рано говорить, что Сергей уже звезда

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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением по поводу футболиста "Локомотива" Сергея Пиняева.
ФК "Локомотив"
- Его качество и талант очевидны для всех, он – талант. Но рано говорить, что он уже звезда. Это процесс. Его становление займет какое-то время, - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".

Свой дебютный поединок в РПЛ российский атакующий полузащитник Сергей Пиняев провел против "Спартака" (0:1) в сезоне 2021/2022. С того момента игрок сборной России провел 42 встречи в российском первенстве, в которых сумел отметиться 6 голами и 4 раза ассистировать своим партнерам. Благодаря своей игре за "Крылья Советов" Пиняев заинтересовал "Локомотив", который принял решение выкупить Сергея зимой 2022 года. За столичный коллектив россиянин сыграл 6 матчей и забил 1 гол. В ноябре 2022 года Сергею Пиняеву исполнилось 18 лет.


Пиняев Камоцци Локомотив Сборная России
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