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Барриос не сыграет против "Урала" и может пропустить матч с "Локомотивом"

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Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос продолжает восстанавливаться от травмы.
Фото: ФК "Зенит"
По сообщениям СМИ, 29-летний опорный хавбек Вильмар Барриос не поможет "Зениту" в домашнем матче 21-го тура РПЛ против "Урала". Также существует вероятность того, что игрок не сможет принять участие в следующем поединке российского первенства против "Локомотива", который пройдет в Москве. Футболист продолжает свою восстановление от полученной травмы в игре с "Химками" (3:2). Вместе с тем, в общую группу команды вернулись российские нападающие Андрей Мостовой и Иван Сергеев, а также колумбийский форвард Матео Кассьерра. Оба футболиста пропустили товарищеский матч с "Фенербахче".

Вильмар Барриос один из ключевых игроков "Зенита". В этом сезоне футболист сыграл за коллектив с берегов Невы 22 встречи, в которых сумел
забить 1 гол и дважды ассистировать своим партнерам. Без Вильмара "Зенит" в гостях проиграл ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура. Встреча с "Уралом" состоится 1 апреля, а с "Локомотивом" - 9 апреля.

Источник: "СЭ"


Барриос Зенит Урал Локомотив
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