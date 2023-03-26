По сообщениям СМИ, 29-летний опорный хавбек Вильмар Барриос не поможет "Зениту" в домашнем матче 21-го тура РПЛ против "Урала". Также существует вероятность того, что игрок не сможет принять участие в следующем поединке российского первенства против "Локомотива", который пройдет в Москве. Футболист продолжает свою восстановление от полученной травмы в игре с "Химками" (3:2). Вместе с тем, в общую группу команды вернулись российские нападающие Андрей Мостовой и Иван Сергеев, а также колумбийский форвард Матео Кассьерра. Оба футболиста пропустили товарищеский матч с "Фенербахче".
Вильмар Барриос один из ключевых игроков "Зенита". В этом сезоне футболист сыграл за коллектив с берегов Невы 22 встречи, в которых сумел
забить 1 гол и дважды ассистировать своим партнерам. Без Вильмара "Зенит" в гостях проиграл ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура. Встреча с "Уралом" состоится 1 апреля, а с "Локомотивом" - 9 апреля.
Источник: "СЭ"
Барриос не сыграет против "Урала" и может пропустить матч с "Локомотивом"
Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос продолжает восстанавливаться от травмы.
Фото: ФК "Зенит"