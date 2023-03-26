"Где-то к середине первого тайма начал понимать нюансы РПЛ - они действительно есть. А вот что сразу было новым, так это эмоции. Такой классный стадион, достаточно большое по моим меркам число болельщиков, замечательная атмосфера! В моей футбольной жизни пока ничего не может сравниться с выходом на поле в Краснодаре. Особенно здорово, что многие близкие наблюдали за мною с трибуны и разделили эмоции", - цитирует игрока Sport24.
Илья Стефанович перешел в "Торпедо" в феврале этого года из футбольного клуба "Волгарь". Он выступал в составе "Волгаря" на протяжении последних двух сезонов. В этом сезоне Первой лиги 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах и забил 6 голов. В весенней части РПЛ Стефанович отыграл за "автозаводцев" уже в трех матчах, забив один мяч.
"Торпедо" на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В их активе 10 очков в 20 проведенных играх.
Стефанович - о забитом мяче в дебютной игре в РПЛ: с этим ничего не может сравниться
Форвард "Торпедо" Илья Стефанович поделился эмоциями от забитого мяча в своей первой игре в РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Волгарь"