- После первого матча Бердыева в "Сочи" против ЦСКА, у команды был подъем. А потом выяснилось, что игроки все-таки уже в другом психологическом состоянии. Бердыеву нужно понять игроков, а игрокам - его. Нужно набирать форму. Игроки есть, но они должны привести себя в порядок. Я думаю, они быстро восстановятся. Я верю в это. Должна произойти синхронизация.
Напомним, в первом матче весенней части РПЛ "Сочи" под руководством Курбана Бердыева, который принял команду этой зимой, обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Дублем за южан отметился форвард из Черногории Лука Джорджевич. После этого в двух турах подряд последовали безголевые поражения сочинской команды от "Оренбурга" (4:0) и "Факела" (3:0). На данный момент коллектив Бердыева расположился на 9 строчке в турнирной таблице РПЛ. В 20 сыгранных матчах они набрали 28 очков. Следующий матч в рамках первенства России "Сочи" проведет 1 апреля на выезде против "Динамо".
Источник: Sport24
Орлов: Бердыеву нужно понять игроков "Сочи", а игрокам - его
Популярный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал игровую форму "Сочи" под руководством Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Сочи"