- Лучший ли Федотов из российских тренеров? Да, конечно. Он проводит отличную работу. С учетом проделанной работы, можно сказать, что он очень хороший, один из лучших тренеров России.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА перед началом текущего сезона. До этого российский специалист работал с "Оренбургом" и "Сочи". Федотов привел сочинский клуб к высшему достижению в истории в прошлом сезоне. Команда из Сочи смогла занять второе место в турнирной таблице РПЛ, уступив только санкт-петербургскому "Зениту".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Карвальо: Федотов - лучший из российских тренеров
Легендарный полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо назвал нынешнего главного тренера армейцев Владимира Федотова лучшим из российских наставников.
Фото: "СЭ"