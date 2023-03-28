- Неважно, кто тренирует сборную, играющую только товарищеские матчи. Карпина никто не уволит за плохие результаты в этих матчах.
Под руководством Валерия Карпина сборная России провела 13 матчей, пять последних из которых были товарищескими из-за дисквалификации, наложенной на РФС УЕФА и ФИФА. В контрольных встречах с командами из Азии подопечные Карпина одержали лишь две победы, три раза сыграв вничью. Сам наставник сборной России заявлял, что не держится за место у руля национальной команды, однако до сих пор так и не покинул свой пост.
Источник: "Чемпионат"
Петржела: Карпина никто не уволит за плохие результаты сборной России. Неважно, кто тренирует команду в товарняках
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что Валерия Карпина не уволят с поста наставника сборной России из-за результатов в товарищеских матчах.
Фото: РФС