- Состояние нормальное, дискомфорта во время товарищеского матча не было. Травма уже не беспокоит. После перерыва на сборные готов играть полный матч, хотелось бы. Обидно ли было проиграть 2DROTS? Проигрывать всегда неприятно, - приводит слова Агапова "РБ Спорт".
22-летний российский защитник Илья Агапов был выкуплен ЦСКА зимой этого года. Но на учебно-тренировочных сборах игрок получил повреждение, которое пока ему не позволило дебютировать за свою новую команду. Первую часть российского первенства новичок армейцев провел в "Пари НН". За нижегородский коллектив футболист провел 16 встреч в различных турнирах, в которых не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. Свой дебютный поединок за дружину Владимира Федотова Агапов может провести в Воронеже против местного "Факела" в рамках 21-го тура РПЛ.
Защитник ЦСКА Агапов: травма уже не беспокоит, после перерыва на сборные готов играть полный матч
Российский футболист ЦСКА Илья Агапов рассказал о том, что уже восстановился от травмы.
Фото: ПФК ЦСКА