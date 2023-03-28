– Честно, я не слушаю и не читаю ничего, что пишут про меня. Мне это не интересно. Есть человек, который работает с моим контрактом. Но да, слухи все равно доходят. Для меня это мотивация работать над собой и улучшать те аспекты, в которых я что-то плохо показываю. А что касается контракта, то я, честно, даже не знаю, до какого он года, чтоб вы понимали, – приводит слова Дивеева Sport24.
23-летний уроженец Уфы является игроком ЦСКА с 2019 года. Действующий контракт между сторонами действует до конца сезона-2023/24. Дивеев пропустил полгода из-за серьезной травмы. Во втором матче после возвращения футболист сборной России вновь получил повреждение. По оценкам медицинского штаба красно-синих, восстановление займет около месяца.
Команда Владимира Федотова делит четвертую строчку в таблице РПЛ с "Динамо". У обоих столичных клубов в активе по 35 очков после 2/3 пройденной турнирной дистанции. Отставание от замыкающего тройку лидеров "Спартака" насчитывает пять баллов.
Дивеев: честно, я даже не знаю, до какого года действует мой контракт с ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал текущую ситуацию по поводу возможного продления контракта с "армейским" клубом.
Фото: ПФК ЦСКА