- В последнее время меньше слежу. После исключения из еврокубков чемпионат России потерял свою значимость. Большие матчи смотрю, но большого интереса нет. Как игрок следил за почти всеми матчами тура, а сейчас только обзор, - приводит мнение Белорукова "Чемпионат".
Бывший центральный защитник, которому в марте исполнилось 40 лет, Дмитрий Белоруков, завершивший карьеру в 2019 году, в РПЛ играл за "Амкар", "Динамо" и "Анжи". Большую часть своей карьеры россиянин провел, защищая цвета "Амкара". Всего на счету Белорукова 283 поединка в российском первенстве, в которых он сумел 16 раз поразить ворота соперников, а также отметиться 1 голевым пасом. Также на счету Дмитрия 26 игр 1 гол в Кубке России. Последние 4 чемпионата России выигрывал "Зенит". В текущем розыгрыше чемпионата России дружина Сергея Семака также уверенно лидирует, идя к своему 5 чемпионству подряд. Отрыв от "Ростова" составляет 7 баллов. РПЛ возобновляется в эти выходные 21 туром.
Белоруков: после исключения из еврокубков РПЛ потеряла свою значимость
Экс-игрок "Амкара" Дмитрий Белоруков поделился своими соображениями по поводу чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"