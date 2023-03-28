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Белоруков: после исключения из еврокубков РПЛ потеряла свою значимость

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Экс-игрок "Амкара" Дмитрий Белоруков поделился своими соображениями по поводу чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
- В последнее время меньше слежу. После исключения из еврокубков чемпионат России потерял свою значимость. Большие матчи смотрю, но большого интереса нет. Как игрок следил за почти всеми матчами тура, а сейчас только обзор, - приводит мнение Белорукова "Чемпионат".

Бывший центральный защитник, которому в марте исполнилось 40 лет, Дмитрий Белоруков, завершивший карьеру в 2019 году, в РПЛ играл за "Амкар", "Динамо" и "Анжи". Большую часть своей карьеры россиянин провел, защищая цвета "Амкара". Всего на счету Белорукова 283 поединка в российском первенстве, в которых он сумел 16 раз поразить ворота соперников, а также отметиться 1 голевым пасом. Также на счету Дмитрия 26 игр 1 гол в Кубке России. Последние 4 чемпионата России выигрывал "Зенит". В текущем розыгрыше чемпионата России дружина Сергея Семака также уверенно лидирует, идя к своему 5 чемпионству подряд. Отрыв от "Ростова" составляет 7 баллов. РПЛ возобновляется в эти выходные 21 туром.


Белоруков Амкар Зенит
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