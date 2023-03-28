- А кто такой Пеп Клотет? Работал тренером или, как сейчас модно, — аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришёл ноунейм. Как они появляются и откуда берутся — не очень понимаю, - приводит мнение Мостового "Чемпионат".
Руководством "Торпедо" было принято решение назначить на пост наставника команды 45-летнего испанца Хосепа Клотета. Об этом сегодня было объявлено официально. Ранее испанский тренер трудился в английском "Бирмингеме" и итальянских "СПАЛе" и "Брешии". Клотет стал 4-м наставником коллектива из Москвы в текущем сезоне. Хосеп сменил ушедшего Андрея Талалаева. Дела у москвичей складываются не лучшим образом. Команда после 20 туров располагается на 16-й строчке, заработав всего 10 очков. Для того, чтобы подняться в зону стыков, торпедовцам необходимо отыграть семи очковый гандикап у "Факела". Свой первый поединок под руководством Клотета "Торпедо" проведет с "Ростовом" Валерия Карпина.
Мостовой – о назначении Клотета в "Торпедо": пришёл ноунейм
Экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением по поводу нового тренера "Торпедо" испанца Хосепа Клотета.
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