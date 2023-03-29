– То, что Дзюба не тренировался и может приезжать и быть лучшим – это уровень нашего чемпионата. Возможно, надо задуматься, что дальше будем делать, – приводит слова Канчельскиса "СЭ".
Сегодня пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила о том, что награду лучшему футболисту чемпионата России получил новичок "Локомотива" Артем Дзюба. 34-летний нападающий записал на свой счет четыре гола в трех играх РПЛ в первом месяце весны и помог своей команде одержать победы во всех трех турах.
Дзюба оформил хет-трик в выездной встрече с "Ростовом" (3:1), а также стал автором победного мяча в ворота "Краснодара" (3:2). В домашней игре с "быками" команда Михаила Галактионова уступала 0:2 к перерыву, но сумела перевернуть ход встречи во втором тайме.
Канчельскис: то, что Дзюба не тренировался и может приезжать и быть лучшим – это уровень нашего чемпионата
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал вручение награды лучшему игроку месяца нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"