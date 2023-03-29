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Экс-голкипер ЦСКА Новиков: Сафонову до высот Акинфеева еще играть и играть

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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился своими соображениями по поводу голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: РФС
- Может ли Сафонов стать «новым Акинфеевым»? Сафонов — перспективный молодой парень, но до высот Акинфеева ему еще играть и играть. Самое главное — чтобы карьера Матвея прошла без травм, - приводит мнение Новикова "РБ Спорт".

Российский голкипер Матвей Сафонов имеет на своем счету 133 поединка за "Краснодар", воспитанником которого он является. В этих играх россиянин пропустил 166 мячей. Россиянину удавалось в 39 играх отстоять на ноль. В этом сезоне Матвей провел 24 встречи за южный коллектив в различных соревнованиях, в которых мяч в сетке его ворот побывал 37 раз. В этом Сафонов не пропустил в 8 матчах. Также в активе воспитанника быков 9 игр за сборную России, в которых он сумел 4 раза оставить свои ворота в неприкосновенности. Для сравнения голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл за национальную команду 111 поединков (95 пропущенных и 48 сухих матчей). В 21-м туре российского первенства "Краснодар" с Матвеем Сафоновым приедет в гости к "Химкам".


Сафонов Краснодар Акинфеев ЦСКА Сборная России
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