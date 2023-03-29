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Агент: Фернандес скоро может вернуться в ЦСКА? Нет, это ложь

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Агент защитника "Интернасьонала" Марио Фернандеса Жорже Машаду высказался по поводу возможного возвращения игрока в ЦСКА.
Фото: Global Look Press
- Марио скоро может вернуться в ЦСКА? Нет, это ложь. У него контракт до декабря. Дальше — посмотрим, - приводит комментарий Машаду Sport24.

Уроженец Бразилии Марио Фернандес пополнил состав ЦСКА летом 2012 года. Футболист провел за коллектив из Москвы 329 поединков, в которых сумел отметиться 11 голами, а также 47 раз ассистировать своим партнерам по команде. За период выступления в ЦСКА Марио успел получить статус гражданина России. За российскую сборную Фернандес сыграл 33 встречи. На его счету 5 забитых голов. Самый важный гол игрок забил в ворота Хорватии (2:2, 3-4 пен), который позволил дружине Черчесова сравнять счет и перейти в серию 11-метровых. В этой зимы Фернандес играет в Бразилии за местный "Интернасьонал". В сентябре Марио исполнится 33 года.


Фернандес ЦСКА Интернасьонал
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