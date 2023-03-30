- Если честно, все время, что провели там, мне было как-то не по себе. Неуютно. Погода странная — постоянно туман. Плюс интернет практически не работал. Я сидел на мобильном, потому что с местного вайфая ничего не грузилось. Но с мобильным тоже были проблемы — чтобы зайти в условный телеграм, нужно было скачать определенный VPN. По факту, мы три дня провели без интернета.
Напомним, в Тегеране, столице Ирана, проходил товарищеский матч сборной России с командой Ирана. Встреча завершилась вничью 1:1. Россияне не смогли удержать победный счет, который был открыт полузащитником Антоном Миранчуком, реализовавшим пенальти.
Ранее в духе Константина Тюкавина высказывался другой нападающий сборной России, принимавший участие в мартовской сборе национальной команды, Николай Комличенко. Форвард "Ростова" также заявлял о неудовлетворительном качестве интернета в отеле в Тегеране, а также раскритиковал уровень питания и транспорта в Иране.
Источник: Sport24
Форвард сборной России Тюкавин: все время в Иране мне было как-то не по себе. Неуютно. Три дня провели без интернета
Нападающий сборной России Константин Тюкавин заявил, что испытывал проблемы с подключением к интернету в Тегеране.
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