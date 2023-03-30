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Деменко: Сперцян не блещет в "Краснодаре", а чтобы уходить в Европу, он должен быть там номером один

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Бывший игрок "Краснодара" Максим Деменко заявил, что полузащитнику "быков" Эдуарду Сперцяну рано думать о переходе в Европу.
Фото: ФК "Краснодар"
- С одной стороны, Европа, наверное, предлагает хороший контракт. С другой стороны, Сперцян последнее время не блещет в "Краснодаре". Он это прекрасно понимает. Хочет попробовать, конечно. Но мне кажется, что он поспешит, если уйдет. Чтобы уходить в Европу, нужно быть номером один в команде своей. А Сперцян завышает сейчас свою планку, на мой взгляд.

Полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном в прошедшее зимнее трансферное окно интересовались несколько европейских клубов. СМИ писали об интересе к армянскому футболисту со стороны нидерландского ПСВ, который посылал скаутов для просмотра Сперцяна во время зимних сборов краснодарцев. В итальянских СМИ сообщили, что "Милан" видит в армянине "нового Кварацхелию" и предложил за игрока "Краснодару" восемь миллионов евро, что не устроило "быков", которые требуют 12 миллионов.

Источник: "Евро-Футбол"


Деменко Сперцян Краснодар
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