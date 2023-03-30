– Лучший форвард в истории РПЛ? Саша Кокорин. Говорили ли мне, что я выбрал не того кумира? Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем. А так, как он выглядел в матчах… Есть чему поучиться, – приводит слова Тюкавина Sport24.
20-летний футболист "Динамо" Константин Тюкавин был одним из конкурентов нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в борьбе за звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта. Гол юного форварда на последних минутах выездной встречи 20-го тура чемпионата России в Екатеринбурге в ворота "Урала" помог бело-голубым прервать 16-матчевую беспроигрышную серию команды Виктора Гончаренко.
Александр Кокорин, права на которого принадлежат итальянской "Фиорентине", проводит текущий сезон в составе "Ариса" из Лимасола на правах аренды. 32-летний нападающий с 10 голами идет в тройке лучших бомбардиров чемпионата страны. Арендное соглашение с кипрским клубом истекает грядущим летом. Действующий контракт Кокорина с "фиалками" рассчитан еще на год – до окончания сезона-2023/24.
Тюкавин – о лучшем нападающем в истории РПЛ: Саша Кокорин. Большинство говорили мне, что я выбрал не того кумира
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин назвал форварда "Ариса" Александра Кокорина лучшим нападающим за всю историю чемпионата России.
Фото: ФК "Арис"