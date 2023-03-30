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Сычев – об ошибке Кукуляка в матче "Зенит" – "Динамо": не апофеоз, а одна из многочисленных ошибок

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Экс-нападающий "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев призвал судей и клубы РПЛ в диалогу для улучшения понимания трактовки игровых моментов.
Фото: РФС
– У меня такое чувство, что судьи сами многое не понимают, как трактовать моменты. И не разъясняют игрокам, как это трактуется. Даже неприятные разговоры бывают полезными. Нужен диалог между клубами и судьями. Причем даже в открытую. Все ошибаются.

Ошибка Кукуляка в кубковом матче между "Зенитом" и "Динамо"? Не апофеоз, а одна из многочисленных ошибок. Да, ошибка, а что же. Какая-то особенная? – приводит слова Сычева "СЭ".

Возобновление сезона в России в конце февраля и марте ознаменовалось чередой грубых судейских ошибок. Одной из них стал преждевременный свисток рефери из Димитрова Виталия Мешкова, который привел к отмене гола, забитого нападающим "Спартака" в ворота "Урала" (2:2) на последних минутах встречи 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта результативная ошибка привела к потере важных очков красно-белыми на важном отрезке сезона.

Калужанин Евгений Кукуляк некачественно отработал кубковую игру в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Динамо" (1:1, 4:5), которая завершилась вылетом действующего чемпиона страны из турнира. Глава судей РФС Павел Каманцев заверил, что данный арбитр продолжительное время не будет привлекаться к обслуживанию матчей элитного дивизиона.


Зенит Динамо Сычев Кукуляк
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