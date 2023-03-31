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Агент Кокорина: Александр внес большой вклад в российский футбол. Молодые игроки росли и воспитывались на его игре

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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы Александра Кокорина, объяснил любовь к форварду со стороны молодых футболистов.
Фото: ФК "Арис"
- Несомненно, Александр внёс большой вклад в российский футбол и дал понимание молодым игрокам, что можно с помощью трудолюбия и таланта в 18 лет являться одним из ориентиров для молодых футболистов. Во-первых, Александр очень долго был на высоком уровне. Во-вторых, он показал молодым игрокам, что это осуществимо и реально. Несомненно, молодые российские форварды, которые родились в начале нулевых, росли и воспитывались на игре Кокорина.

Ранее в одном из своих последних интервью действующий нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что считает экс-футболиста бело-голубых Александра Кокорина, который сейчас играет в чемпионате Кипра за "Арис", лучшим форвардом в истории Российской Премьер-Лиги. Игрок "Динамо" аргументировал свой неожиданный выбор тем, что воспринимает Кокорина исключительно как футболиста, закрывая глаза на его поведение за пределами поля.

Отметим, что Кокорин некоторое время отсидел в тюрьме после того, как ударил стулом одного из московских чиновников. В РПЛ нападающий играл за "Динамо", "Зенит", "Сочи" и "Спартак".

Источник: Metaratings


Кокорин Динамо Тюкавин
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Агент Кокорина: Александр внес большой вклад в российский футбол. Молодые игроки росли и воспитывались на его игре