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"РБ Спорт": в "Торпедо" до конца текущего сезона будут двойные премиальные за победы

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По информации источника, таким образом руководство "Торпедо" решило мотивировать футболистов.
Фото: Nick Potts/Getty Images
"Торпедо" после 20 сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 10 набранными очками. Ранее на этой неделе команду покинул главный тренер Андрей Талалаев, чье место занял 45-летний испанский специалист Жозеп Клотет.

Руководство "автозаводцев" хочет стимулировать игроков на успешную игру обещанием двойных премиальных за победы.

"Торпедо" отстает от зоны стыковых матчей на семь очков. Чтобы претендовать на стыки, черно-белым нужно одержать около трех побед.

Ранее новый главный тренер "Торпедо" Клотет заявил о желании прививать футболистам команды менталитет победителей.

Источник: "РБ Спорт"


Торпедо
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