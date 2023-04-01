"Ожидаю победы "Зенита" в матче с "Уралом". Для меня ничего не изменилось - "Зенит" остается фаворитом в каждом матче чемпионата страны. Особенно важна победа после двух предыдущих осечек", - цитирует Лепехина "Чемпионат".
"Зенит" после 20 туров лидирует в турнирной таблице первенства России. "Сине-бело-голубые" за 10 туров до окончания турнира опережают своего ближайшего преследователя "Ростов" на 7 баллов. Идущий на третьей строчке московский "Спартак" отстает на 8 очков. В активе клуба с берегов Невы 15 побед в 20 матчах. В рамках 21-го тура "Зенит" примет на домашней арене "Урал". Коллектив Сергея Семака выигрывал 4 последних розыгрыша РПЛ.
Лепехин: ничего не изменилось, "Зенит" - фаворит в каждом матче чемпионата
Экс-защитник "Зенита" Константин Лепехин поделился мыслями о предстоящем матче с "Уралом" в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"