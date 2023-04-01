– Конечно, разочарованы игрой и результатом. Нам не хватало скорости. Не могу сказать, что "Сочи" ставил нас в затруднительную ситуацию. Но стоит отметить, что они были достаточно организованы в обороне. Мы сделали им два подарка, после чего они забили. Перевернуть игру было сложно, – передает слова Йокановича корреспондент "Матч ТВ".
1 апреля "Динамо" в большинстве уступило "Сочи" в 21-м туре РПЛ (0:2). На 24-й минуте поединка вратарь "Сочи" Сослан Джанаев ошибся на выходе и сфолил в своей штрафной площади на нападающем "Динамо". В результате голкипер был удален с поля, а хозяева получили право на пенальти. Однако вышедший на замену резервный голкипер гостей Адамов отразил 11-метровый.
На 67-ой минуте сочинский коллектив своим первым ударом в створ ворот забил гол в ворота Лещука. После подачи Нобоа с углового отличился защитник сочинцев Дркушич, не без помощи рикошета. Через 7 минут коллектив Курбана Бердыева удвоил счет усилиями Тимофя Маргасова, откликнувшегося на подачу Артема Макарчука.
Таким образом "Динамо" прервало свою серию из 4 побед на своем поле в РПЛ.
Йоканович – о поражении от "Сочи": разочарованы игрой и результатом. Мы сделали им два подарка, после чего они забили
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович объяснил поражение своей команды в большинстве от "Сочи" (0:2) в домашнем матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"