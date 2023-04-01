– Хотелось бы победы "Спартака", конечно. Неубедительно. Конечно, ожидали большего от красно-белых после поражения от "Оренбурга". Нужна была победа. Наверное, есть спад. Можно допустить. С "Локомотивом" команда не бежала в конце, с Воронежем, с "Оренбургом", с "Уралом". Нет легкости. С чем это связано, я не знаю, надо смотреть внутри команды, – цитирует Юрана "РБ Спорт".
1 апреля "Спартак" потерял очки с "Ахматом", продлив безвыигрышную серию до трех матчей. Встреча на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась безголевой ничьей - 0:0. Во время игры арбитр Алексей Сухой принял несколько спорных решений, одним из которых стало неназначение 11-метрового удара в ворота "Ахмата".
На 61-й минуте на поле появился полузащитник "Спартака" Виктор Мозес. Для 32-летнего нигерийца участие в официальном матче стало первым за почти восемь месяцев. Напомним, Мозес получил тяжелую травму ахиллова сухожилия в игре чемпионата России с "Уралом" и с тех пор оставался в лазарете.
Лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес вышел на замену вместо Шамара Николсона после перерыва и травмировался всего через 4 минуты после появления на поле. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль провел обратную замену. Вместо Промеса в игру вошел Кейта Бальде.
Таким образом, красно-белые не могут выиграть на протяжении трех матчей кряду - кубковая ничья с "Уралом" (1:1) и выездное поражение от "Оренбурга" (0:2) в рамках РПЛ. По итогам 21 тура "Спартак" набрал 41 очко и сравнялся с идущим вторым в таблице "Ростовом". Отставание от "Зенита" составляет семь баллов. При этом у желто-синих и сине-бело-голубых игры в запасе.
Юран – о потере очков "Спартака": наверное, есть спад. Команда не бежала в конце, нет легкости
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом" (0:0).
Фото: ФК "Химки"