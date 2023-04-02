- Об этом много говорят и пишут, что на Комличенко постоянно пенальти ставят. Я только рад, что играю с ним, что он умеет в штрафной площади быстро сориентироваться и подставиться под фол. Защитники других команд должны быть просто внимательнее. Коля - более ловкий, более умный, наверное, в этой части поля. Из всех пенальти, что он заработал, может быть, только один сомнительный. И то я ту игру по телевизору смотрел. Честно сказать, еще несколько 11-метровых, которые можно было ставить, нам не дали. Что касается рекорда - побили и побили. Все пенальти были, - передает слова Байрамяна "СЭ".
В 20 стартовых турах текущего сезона Российской премьер-лиги "Ростов" пробивал пенальти 13 раз, что является повторением сезонного рекорда, который ранее делили между собой самарские "Крылья Советов" и "Краснодар". 7 из них заработал для своей команды 27-летний центральный нападающий Николай Комличенко, в активе которого в 19 матчах РПЛ текущего сезона 11 ассистентских действий (включая заработанные 11-метровые) и 8 забитых мячей.
"Ростов" в 20 матчах чемпионата страны набрал 41 очко и находится на втором месте турнирной таблицы, опережая "Спартак" за счет победы в личной встрече при игре в запасе. Отставание желто-синих от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков, но может сократиться до 7 в случае домашней победы над "Торпедо" в 21 туре.
Байрамян: рекорд "Ростова" по пенальти - побили и побили. Все они были, еще несколько нам не дали
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян ответил на вопрос о количестве заработанных желто-синими пенальти в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"