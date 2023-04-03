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Глава РПЛ Алаев - о судействе: "Спартаку" очков уже никто не вернёт. Жаль

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Президент РПЛ Александр Алаев оценил судейство против московского "Спартака" в последних матчах чемпионата.
Фото: РФС
- "Спартаку" очков уже никто не вернёт. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится. Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается. Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться — особенно резонансных.

Большой общественный резонанс вызвала ошибка судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Уралом" в Москве (2:2). В самой концовке встречи арбитр поторопился со свистком, из-за чего не был засчитан гол нападающего московской команды Александра Соболева, который мог бы стать победным. "Спартак" потерял очки в трех из четырех последних матчей в РПЛ после завершения зимней паузы и опустился на третьем место в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"


Алаев Спартак
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