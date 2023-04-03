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Щербаченко: если в ближайшие тур-два "Химки" выиграют, это даст им некую надежду на исправление ситуации

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Известный российский тренер Федор Щербаченко поделился своими соображениями по поводу последних изменений в "Химках".
Фото: РИА Новости
[...] Здесь многое зависит от того багажа, который Билялетдинову оставил Гогниев. То, что Билялетдинов уже был в команде, это плюс. Значит, он знает её подноготную, и ему будет проще со схемой игры и с составом, нежели тренеру со стороны. Если в ближайшие тур-два "Химки" одержат победу в матче чемпионата, это даст им некую надежду на исправление ситуации, хотя в это верится с трудом, - приводит мнение Щербаченко "Евро-Футбол.Ру".

Сегодня "Химки" официально прекратили сотрудничество с российским специалистом Спартаком Гогниевым. Временно исполнять обязанности будет Ринат Билялетдинов. Химчане по итогам 21-го тура располагаются в зоне прямого вылета, занимая 15-е место. Для того, чтобы подняться хотя бы в зону стыков подмосковному коллективу необходимо отыграть 4 очковый гандикап от "Факела", который идет на 14-й строчке. В 21 матче "Химки" одержали всего 3 победы, проиграв при этом 14 раз. При этом первые две победы были одержаны в стартовых 4 турах еще при нахождении у руля команды Сергея Юрана. Еще одна победа была одержана под руководством Гогниева. Тогда был обыгран "Оренбург" (2:0). В следующем туре Химки приедут в гости к ЦСКА Владимира Федотова.


Химки Щербаченко Гогниев Билялетдинов Р.
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