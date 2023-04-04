- Почему Комличенко смеётся во время интервью? Потому что он из судей делает клоунов. В этот раз он сделал клоуна в первую очередь из Амелина. Арбитр допустил позиционную ошибку, когда мяч подавался с углового правой ногой. В штрафной площади никого не было — игроки "Ростова" вышли. Надо было это изучать, найти Комличенко и находиться в пяти метрах от него. Тогда бы Амелин всё видел. Потому что игроки "Ростова" двигались вперёд, а арбитр ушёл за линию футболистов и, конечно, ничего не видел. Это чистое непонимание футбола.
Уроженец Тулы Алексей Амелин работал главным арбитром на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и московским "Торпедо". Судья назначил пенальти после фола игрока "автозаводцев" на нападающем ростовчан Николае Комличенко, для которого данные заработанный 11-метровый удар стал восьмым за сезон, что помогло ему повторить соответствующий европейский рекорд, который ранее покорялся бразильскому форварду Неймару в сезоне 2014/2015. Также этот пенальти стал рекордным для "Ростова". В ворота соперников подопечных Валерия Карпина в текущем сезоне было назначено уже 14 11-метровых ударов, что является абсолютным рекордом в истории РПЛ за один сезон.
Источник: "Чемпионат"
Судья Федотов: Комличенко смеется над арбитрами, он из них клоунов делает
Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Алексея Амелина на матче РПЛ между "Ростовом" и "Торпедо" (2:1).
Фото: ФК "Ростов"