- Он не только может догнать Малкома и Промеса, у которых по 16 мячей, но и перегнать их. Для него сейчас очень важный момент, Артём любит сложности, это вызов для него и мотивация. А тут их несколько — и спасти клуб, и показать, что свои снайперские способности форвард не растерял, - приводит мнение Кобелева Legalbet.
Новый гражданин РФ Малком, защищающий цвета "Зенита", и спартаковец Квинси Промес лидируют в гонке голеадоров текущего розыгрыша национального первенства. Оба футболиста отправили в сетку ворот своих соперников по 16 голов. Отметим, что зенитовец опережает голландца из-за меньшего количества голов с пенальти. Бывший форвард дружины Сергея Семака Артем Дзюба, пополнивший стан "Локомотива" этой зимой, за 4 игры РПЛ забил 6 голов. Это позволило ему сразу же стать лучшим бомбардиром столичного клуба в этом сезоне. В следующем туре в Москве Дзюба встретится против своей бывшей команды. Последний раз Артем играл против "Зенита" весной 2018 года за тульский "Арсенал". Тогда своим голом и ассистом он помог тулякам сыграть вничью с петербуржцами (3:3).
Кобелев: Дзюба может перегнать по голам Малкома и Промеса
Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев поделился своей точкой зрения на результативность Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"