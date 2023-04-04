Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
17:00
СпартакНе начат
Динамо
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
21:45
Астон ВиллаНе начат
Лидс Юнайтед
21:45
НоттингемНе начат
Борнмут
21:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Челси
22:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетик
22:00
ОсасунаНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
22:00
ИнтерНе начат

Кобелев: Дзюба может перегнать по голам Малкома и Промеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев поделился своей точкой зрения на результативность Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
- Он не только может догнать Малкома и Промеса, у которых по 16 мячей, но и перегнать их. Для него сейчас очень важный момент, Артём любит сложности, это вызов для него и мотивация. А тут их несколько — и спасти клуб, и показать, что свои снайперские способности форвард не растерял, - приводит мнение Кобелева Legalbet.

Новый гражданин РФ Малком, защищающий цвета "Зенита", и спартаковец Квинси Промес лидируют в гонке голеадоров текущего розыгрыша национального первенства. Оба футболиста отправили в сетку ворот своих соперников по 16 голов. Отметим, что зенитовец опережает голландца из-за меньшего количества голов с пенальти. Бывший форвард дружины Сергея Семака Артем Дзюба, пополнивший стан "Локомотива" этой зимой, за 4 игры РПЛ забил 6 голов. Это позволило ему сразу же стать лучшим бомбардиром столичного клуба в этом сезоне. В следующем туре в Москве Дзюба встретится против своей бывшей команды. Последний раз Артем играл против "Зенита" весной 2018 года за тульский "Арсенал". Тогда своим голом и ассистом он помог тулякам сыграть вничью с петербуржцами (3:3).


Кобелев Дзюба Локомотив Зенит Спартак Промес Малком
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: Батчи не покинет "Краснодар" летом
"Челси" ведет переговоры с Луисом Энрике
Агент: Жиго очень привязан к "Спартаку" и по-прежнему следит за результатами команды
"Рубин" намерен уволить Уткульбаева. Руководство клуба связывалось с Талалаевым 2
Федотов: Чалову своей игрой нужно сделать так, чтобы у Карпина не осталось шансов для невызова
Слуцкий: решение выпустить Промеса в матче с "Ахматом" – это грубая ошибка
"Сочи" может арендовать у "Зенита" Алипа летом 1
Защитник "Факела" Калинин пропустит минимум 3 недели из-за повреждения
Кобелев: Дзюба может перегнать по голам Малкома и Промеса 4
Колыванов: Юран сделает все для того, чтобы "Пари НН" остался в РПЛ. Он не в первый раз в такой ситуации 1 эксклюзив
Агент: в ближайшее время Барриос вернется на поле 2
Колосков: Черчесов - отличная кандидатура для "Динамо" 3
Голкипер "Акрона" Волков – о Пиняеве: человек, такое ощущение, что на мопеде ездит на поле 1
"Локомотив" не будет продлевать контракт с Иваном Игнатьевым 4
Сунгатулин: могу ли вернуться в "Спартак"? Да. Все возможно