Сегодня "Динамо" на своей домашней арене сенсационно проиграло" Акрону" из Первой лиги. 90 минут игры закончились со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались тольяттинцы (4-1). Российский центрфорвард столичного коллектива Федор Смолов пропускал поединок из-за повреждения. После матча в микст- зоне один из журналистов напомнил Федору, что игрок обещал болельщикам выиграть Кубок России в этом сезоне. На что Смолов ответил в грубой форме:
- Тебе что ли обещал, ***, клоун? – приводит слова Смолова "Чемпионат".
Федор Смолов в этом сезоне провел за Динамо 23 встречи, в которых сумел забить 9 голов, а также оформить 5 голевых пасов на своих партнеров. Следующий матч дружина Славиши Йокановича проведет против "Спартака" в рамках РПЛ.
Смолов – журналисту об обещании выиграть Кубок России: тебе что ли обещал, клоун?
Российский футболист "Динамо" Федор Смолов ответил журналисту, напомнившему об обещании игрока выиграть Кубок России.
Фото: "Чемпионат"