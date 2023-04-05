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Шалимов: Дзюба должен не ругать, а благодарить "Пари НН" и "Торпедо", что они его не взяли

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Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов высказал мнение о попадании нападающего Артема Дзюбы в московский "Локомотив" зимой 2023 года.
Фото: ФК "Локомотив"
- Сейчас много разговоров о том, что "Нижний" и "Торпедо", которые не взяли Артема Дзюбу, ошиблись и Дзюба им мстит. А я бы по-другому посмотрел - какой же Дзюба фартовый, что его туда не взяли! В одном клубе попросили приехать и посмотреть в глаза, в другом еще что-то произошло… А как же Дзюбе повезло, что всё так случилось, и он попал в команду с таким окружением! Пиняев, Баринов, Жемалетдинов, Глушенков - это очень богатая полузащита, и в штрафной всегда много мяча. Мне кажется, Дзюба, наоборот, должен не ругать "Нижний" и "Торпедо", а благодарить их, что его туда не взяли и потом появился "Локомотив", - передает слова Шалимова "РБ Спорт".

34-летний российский нападающий Артем Дзюба в ноябре 2022 года остался без клуба после того, как расторг по обоюдному согласию сторон контракт с турецким "Адана Демирспор". В январе 2023 года появлялась информация о переговорах футболиста с руководством московского "Торпедо", а также "Пари Нижнего Новгорода", однако в итоге контракт между Дзюбой и каким-либо из этих двух клубов заключен не был. В начале февраля 2023 года стало официально известно, что нападающий заключил соглашение сроком до конца сезона с московским "Локомотивом", за который забил 6 голов и отдал 1 результативный пас в 6 сыгранных матчах во всех турнирах.

После матча 22 тура против "Пари НН" (4:0), в котором Дзюба оформил дубль, форвард "передал привет" во флеш-интервью руководству нижегородского клуба.

Месть – блюдо, которое Дзюба подает сразу. Зимой Артем мог перейти в «Пари НН», а весной отгрузил в его ворота два мяча


Локомотив Нижний Новгород Торпедо Шалимов
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