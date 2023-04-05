- Мы начали тот матч очень хорошо. Но потом были допущены индивидуальные ошибки. Сказался гораздо более высокий индивидуальный уровень игроков "Спартака". При этом мы больше владели мячом. А кого признали лучшим игроком матча? Вратаря Селихова. О чем это говорит? Значит, у "Химок" имелись моменты. Но, увы, не переиграли голкипера красно-белых. Это опять же о проблесках в нашей игре. Но все же обращают внимание на итоговый счет, - приводит мнение Гогниева "СЭ".
Недавно российский тренер Спартак Гогниев перестал быть наставником "Химок". Увольнение случилось после поединка 21-го тура против "Краснодара". По итогам 90 минут игры на табло "Арены Химки" горели 0:6. На счету подмосковного коллектива под руководством Гогниева три крупных поражения в РПЛ. Одно из них случилось в матче со "Спартаком" Гильермо Абаскаля.
"Химки" пропустили от столичного коллектива пять безответных мячей. В первые 45 минут игры точными ударами отметились Михаил Игнатов и ямайский форвард Шамар Николсон. А второй половине матча свои голы забили Павел Мелешин, Павел Маслов и все тот же Николсон, оформивший дубль. Также "Химки" разгромно проиграли еще одному московскому клубу - "Динамо" (1:6). В данный момент красно-черные располагаются в зоне вылета, занимая 15-ю строчку. Команда имеет в своем активе 13 очков.
Гогниев - о 0:5 от "Спартака": у "Химок" имелись моменты. Селихова признали лучшим игроком матча
Экс-наставник "Химок" Спартак Гогниев поделился своими соображениями о матче 14-го тура РПЛ против "Спартака" (0:5).
Фото: "СЭ"