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Нигматуллин — о Йокановиче: странно, что "Динамо" взяло в команду тренера низкой квалификации

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Экс-игрок "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился своим мнением по поводу ситуации в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Мне странно, когда в команду берут тренера не самой высокой квалификации из?за границы. В таком случае можно спокойно найти местного тренера, который будет не хуже. Видимо, "Динамо" хочется методом проб и ошибок это понять. Там уже давно определились, что команду должен тренировать иностранец, они сделали на них ставку, - приводит мнение Нигматуллина "Матч ТВ".

"Динамо" утвердило наставником команды сербского специалиста Славишу Йокановича летом 2022 года. Он сменил немца Сандро Шварца, который вывел столичный коллектив в финал Кубка России и завоевал с ними бронзовые медали впервые за 14 лет. В этом сезоне москвичи в национальном первенстве провели 21 поединок, в которых одержали 10 побед. Также на счету динамовцев 5 ничьих и 6 поражений. "Динамо" занимает 5-ю строчку. Отставание от "Спартака", идущего третьим, на 6 очков. Текущий розыгрыш национального кубка для дружины Славиши Йокановича сложился не очень удачно. Команда прекратила борьбу на стадии полуфинала Пути регионов, сенсационно на своей домашней арене уступив представителю Первой лиги "Акрону".


Нигматуллин Йоканович Динамо
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