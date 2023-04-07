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Футболисты Соболев, Джикия и Магкеев помогут ребенку, попавшему под обстрел в Донецке

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Футболисты "Спартака" и "Локомотива" Александр Соболев, Георгий Джикия и Станислав Магкеев поучаствуют в сборе средств для мальчика из Донецка.
Фото: РФС
- Лечу в Донецк. Приоритет — ребёнок, который попал под обстрел. Ему девять лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал. Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмём на себя все расходы, - приводит слова представителя футболистов Елены Болотовой "Матч ТВ".

На территории ДНР продолжаются боевые действия в рамках СВО. Соболев, Джикия и Магкеев являются футболистами сборной России. Нападающий "Спартака" сыграл за российскую национальную команду 10 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Защитник красно-белых за сборную России успел провести 43 игры, дважды поразив ворота соперников и один раз ассистировав партнеру. Футболист "Локомотива" вызывался в национальную команду, но еще не дебютировал за нее. Соболев родился в Барнауле, Джикия - в Москве, Магкеев - во Владикавказе.


Спартак Локомотив Соболев Джикия Магкеев
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