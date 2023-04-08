- Можем ли мы выиграть трофей? Конечно! Мы в финале Пути РПЛ. Всегда стараемся побеждать. Будем готовиться, чтобы выиграть.
В финале Пути РПЛ московскому ЦСКА будет противостоять екатеринбургский "Урал", который на предыдущей стадии верхней сетки турнира в двухматчевом противостоянии обыграл "Спартак". Армейцы сыграют с уральцами 19 апреля и 4 мая. Победитель противостояния выйдет в итоговый финал Кубка России. В пяти матчах национального Кубка Хесус Медина отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Медина: ЦСКА, конечно, может выиграть Кубок России! Всегда стараемся побеждать
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина выразил уверенность, что армейцы смогут завоевать Кубок России в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА